Тігіпко: український МЗС узяв правильну ноту в діалозі з Росією

"Українське зовнішньополітичне відомство, мабуть, вперше взяло правильну ноту в діалозі з Росією", - заявив кандидат у президенти України Сергій Тігіпко, коментуючи підсумки зустрічі міністрів закордонних справ Росії і України Сергія Лаврова і Петра Порошенка в Афінах (Греція). Про це інформагентству "SQ" повідомили в прес-службі політика.

У рамках переговорів, зокрема, обговорювалася перспектива усунення бар`єрів у взаємній торгівлі. Сторони домовилися почати поступовий відхід від практики застосування "чорних списків" експортних товарів.

"Кілька років МЗС України не тільки не прагнуло згладити українсько-російські суперечності, але робило все, щоб їх максимально загострити. Показово, що колишній глава міністерства Володимир Огризко так жодного разу і не відвідав Москву з офіційним візитом", – наголосив С.Тігіпко, відзначивши при цьому зусилля, яких докладає Петро Порошенко й інші дипломати для відновлення довіри між зовнішньополітичними відомствами України і Росії.

Хоча, за словами політика, самих лише кроків МЗС недостатньо, оскільки Президент України Віктор Ющенко і деякі його соратники в Раді національної безпеки і оборони продовжують робити все можливе для загострення відносин. "Безперечно, на відверті антиукраїнські випади окремих російських політиків необхідно реагувати, і реагувати жорстко. У Москві любителів спекулювати на проблемах двосторонніх відносин не менше, ніж у Києві. Але МЗС має бути тим відомством, яке гасить конфлікти, а не розпалює їх", – наголосив кандидат у президенти.