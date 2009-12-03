Одеські болгари поплатилися за Тягнибока

Одеська обласна рада сьогодні ухвалила рішення розірвати з керівництвом Асоціації болгар України договір про оренду приміщення, в якому розміщений Центр болгарської культури, звинувативши орендарів у порушенні Закону України про охорону пам`яток.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на сесії облради, лідер фракції Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Ольга СОЛОВЕНКО заявила, що Асоціація болгар, надавши можливість кандидатові у Президенти України, лідеру ВО "Свобода" Олегу ТЯГНИБОКУ зустрітися 25 листопада з виборцями регіону в Центрі болгарської культури, порушила Закон про охорону об`єктів культурної спадщини.

Як сказала О.СОЛОВЕНКО, нещодавно відремонтоване на кошти болгарської громади приміщення в провулку віце-адмірала Жукова потрібно перетворити на «Слов`янський культурний центр», згадавши, що це питання вже обговорювалося в облраді.

Вона також наголосила, що підтримує заяву голови облради Миколи СКОРИКА, зроблену 26 листопада на зустрічі з журналістами, в якій він піддав критиці Асоціацію болгар за надання на декілька годин у суборенду приміщення О.ТЯГНИБОКУ для зустрічі з виборцями.

Виступаючи перед журналістами, він заявив, що «приміщення Центру болгарської культури, яке орендує Асоціація болгар України, входить до переліку об`єктів спільної власності територіальних громад Одеської області». «І можу заявити офіційно, що жодної згоди на те, щоб дана зустріч проводилася в цій будівлі, ми не давали», - сказав голова Одеської обласної ради.

«Згідно із Законом України про охорону пам`яток, орендар не має права передавати об`єкт будь-яким іншим особам в оренду або іншим якимсь чином. Ми як представники власника, як представники Одеської обласної громади, розбиратимемося в питанні того, як було дано дозвіл на проведення зустрічі О.ТЯГНИБОКА, і якщо будуть достатні підстави, можливе розірвання договору оренди приміщення центру», - додав голова облради.

М.СКОРИК також відзначив, що проведення українським націоналістичним об`єднанням «Свобода» свого передвиборчого заходу в приміщенні Одеського центру болгарської культури, є «ляпасом болгарському національному руху і громаді - коли не просто український націоналіст, а радикал, який сповідує запеклі націоналістичні ідеї, проводить свою передвиборчу зустріч у болгарському центрі».

Як заявив на сесії облради депутат Вячеслав СТРАШИЛІН, президент Асоціації болгар України Антон КІССЕ, пустивши в болгарський центр О.ТЯГНИБОКА, «зрадив свій народ».

У свою чергу депутат облради А.КІССЕ повідомив, що прийняв рішення скласти повноваження президента Асоціації болгар України.

Він сказав, що є толерантною людиною і однаково ставиться до всіх національностей. «Але через ці події я склав з себе повноваження президента Асоціації. А проблема в тому, що ті, хто мене звинувачує в підтримці фашизму, просто не сприймають висловлювань О.ТЯГНИБОКА, хоча з багатьма з них можна погодитися», - заявив А.КІССЕ.

Рішення про розірвання договору з Асоціацією болгар України про оренду приміщення Центру болгарської культури підтримали 82 депутати облради.

Сьогодні ж виконком Асоціації болгар України розповсюдив заяву, в якій наголошується, що впродовж багатьох років діяльності «організація демонструвала абсолютне неприйняття націоналізму і ксенофобії і керувалася у своїй роботі принципами демократії і толерантності».

Разом з тим, йдеться в заяві, Центр болгарської культури завжди йшов назустріч громадським і державним діячам і організаціям в питаннях проведення заходів на благодійній основі. Тими ж принципами керувалося керівництво Центру, даючи згоду на проведення у своєму приміщенні передвиборчої зустрічі з одеситами О.ТЯГНИБОКА, наголошують автори документу.