Путін: не можна давати однозначні оцінки сталінізму

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що не можна давати однозначні оцінки сталінізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це російський прем`єр заявив під час спілкування з росіянами у програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».

«Не можна, на мій погляд, давати оцінки в цілому. Очевидно, що з 1924 по 1953 рік країна - а країною тоді керував Сталін, - змінилася корінним чином: вона з аграрної перетворилася на індустріальну. Правда, селянства не залишилося, і ми всі чудово пам`ятаємо проблеми, особливо у завершальний період, із сільським господарством, черги за продуктами харчування тощо. На село це не мало жодного позитивного впливу, все, що відбувалося у цій сфері. Але індустріалізація, дійсно, відбулася», - сказав В.ПУТІН.

За словами В.ПУТІНА, «ми виграли Велику Вітчизняну війну. Хто б і що б не говорив, перемога була досягнута. Навіть якщо ми повертатимемося до втрат, ви знаєте, ніхто не може зараз кинути камінь у тих, хто організовував і стояв на чолі цієї перемоги, тому що якби ми програли цю війну, наслідки для нашої країни були б набагато катастрофічнішими. Навіть важко собі уявити».

У той же час він підкреслив, що весь той позитив, який був, проте, досягнутий неприйнятною ціною.

«Репресії, проте, мали місце. Це факт. Від них постраждали мільйони наших співгромадян. Такий спосіб управління державою, досягнення результату, неприйнятний. Це неможливо. Безумовно, у цей період ми зіткнулися не просто з культом особи, а з масовими злочинами проти власного народу. Це теж факт. Про це ми теж не повинні забувати», - сказав В.ПУТІН.

«Будь-які історичні події потрібно аналізувати в усій їх сукупності. Ось про що я хотів сказати», - сказав глава уряду РФ.