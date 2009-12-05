Тимошенко назвала свої джерела фінансування

Кандидат на пост Президента України, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її агітаційну виборчу кампанію фінансує партія «Батьківщина».

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Нашій партії більше 10 років. В партії, яку я очолюю більш як 500 тисяч людей офіційних членів. Ми побудували систему таку, яка дозволяла нам отримати і членські внески, і внески тих людей, які хочуть допомогти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду уточнила, що серед тих, хто вносить благочинні внески на утримання партії «Батьківщина», переважна більшість - представники середнього бізнесу, «а також бізнесмени, які не хочуть бачити мафію в Україні». «Вони прекрасно пам’ятають 2004 рік, коли у них вже ходили описували все і говорили, що ми вже завтра прийдемо і ви нам будь ласка цю власність віддайте на всяк випадок. Це було в усіх областях», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні мені допомагають, тому що знають, що якщо мафія в Україні повернеться до влади, то шансів не буде ні у якого чесного нормального бізнесу», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.