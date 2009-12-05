Карасьов: Ющенко і Тігіпко вийшли висхідну лінію

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що зі всіх кандидатів на пост Президента України на сьогоднішній день лише Віктор ЮЩЕНКО та Сергій ТІГІПКО вийшли на висхідну лінію своєї передвиборчої кампанії.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

“Сьогодні на висхідній лінії кампанії є тільки два кандидати. Це – діючий Президент, який спізнився з реальним вступом у серйозну передвиборчу кампанію, і другий, це - ТІГІПКО, тому що він теж вступив в кампанію в оптимальний термін. Всі інші поки що або чекають, такого собі рішучого ривка до фіналу. Або просто видохлися”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

При цьому він додав, що, на його думку, “сьогодні видохлася кампанія у ЯЦЕНЮКА, на старті такого рішучого ривка ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ поки вичікує і вже, мабуть, думає, що все вирішено”.

“Поки що рано говорити про великі відриви між кандидатами. Тим більше вони не на користь тим, хто сьогодні вже починає святкувати перемогу: це тільки демобілізує тих, хто вважає, що вони вже перемогли”, - сказав політолог.