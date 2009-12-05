Тимошенко пояснила, як вибиратиме нового прем'єра

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає неефективним квотний принцип формування уряду.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Ми (фракція БЮТ) формували половину уряду, інша частина це коаліційні сили, які давали на посаду міністрів, і не брати ти не мав права, тому що потім не підтримають голосування в парламенті, це так званий квотний принцип, який нікуди не годиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, уряд має формуватися на основі професіональних кандидатур, запропонованих професійними громадськими організаціями. «Я взяла зобов’язання публічно в присутності великої кількості засобів масової інформації, що саме ту людину подаватиму в парламент, яка підтримана професійним середовищем. Я більше не хочу, щоб кадрові відділи були в окремо взятому селі. Я більше не хочу, щоб це формувалося за партійним, або за квотним принципом, виключно за професійним принципом», - повідомила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що саме за такими засадами формуватиметься уряд після президентських виборів. «Я своє слово виконаю з точністю до того як я сказала», - наголосила вона.

Глава уряду зазначила, що в результаті квотного формування уряду зараз у складі Кабінету міністрів немає частини міністрів. Крім того, за її словами, уряд не має впливу на місцеву владну вертикаль. «Ми сьогодні, по суті, висимо в повітрі, не спираючись на ті структури, які є вертикальними, і які забезпечують втілення виконавчої влади в життя, і при цьому я абсолютно чітко беру всю відповідальність на себе, тому що я знаю, що іншого шляху не існує», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.