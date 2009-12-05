Тимошенко: про те, як ми рятували країну, напишуть підручники

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що робота її уряду з боротьби з кризою в складних політичних умовах в 2009 році заслуговує на те, щоб бути описаною в підручниках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі телеканалу «Інтер».

«Колись, коли пройде певний час, коли піде з країни це жахливе політиканство і цей принцип - «що гірше то краще»… Я впевнена, що справжні аналітики економісти й фінансисти подивляться на цей рік, і можливо в підручниках навчатимуть як треба рятувати країну без грошей, без більшості в парламенті, даруйте, без Президента, без опозиції, яка розуміла б суть того, що в країні відбувається. У цій ситуації ми ні на день не збили ні пенсії, ні зарплати, ні розрахунки з Росією за газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що боротьба уряду з наслідками світової фінансової кризи проходила на тлі постійних заяв українських політиків про загрозу дефолту і невиплат зарплат і пенсій.

«Я думаю, що ми всі пам`ятаємо, як на всіх каналах телебачення стояв просто стогін, стогін не від горя, тих політиків які думали, що й прем`єр-міністр разом з країною, там десь зникнуть з горизонту», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Такі заяви, відзначила вона, істотно погіршили і без того складну ситуацію, коли промисловість падала, а надходження до бюджету скоротилися до нуля. Проте, відзначила прем`єр, урядові вдалося вдатися до нетрадиційних способів для поліпшення ситуації, внаслідок чого, на сьогодні в Україні немає ризиків невиплат пенсій і зарплат і дефолту і 5 місяців спостерігається зростання обсягів виробництва.

«Дійсно, ми зробили те, що не робив ніде і ніхто. З 1970 року такого не було. Ми одержали від МВФ, а ми до речі є засновниками МВФ… Ми примудрилися одержати дивіденди до держбюджету України, які пішли як прибуток. Це 2 млрд. дол. - це колосальні ресурси, це майже 16 млрд. гривень. І ми одержали це не борги, це доходи бюджету. Ми знайшли як провести переговори (з МВФ – УНІАН), знайшли, на які дипломатичні рівні вийти, знайшли які документи підписати – ми були першими, ми відкривали цей шлях і ми добилися цього», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.