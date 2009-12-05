Ющенко їде до Харківської області
10:09, 05 грудня 2009Політика
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Сьогодні відкривають новий стадіон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що В.ЮЩЕНКО о 12.30 візьме участь в Муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації місцевої влади».
Трансляцію заходу здійснюватимуть Національна телекомпанія України, Всесвітня служба «УТР» та НРКУ.
Також Президент візьме участь в урочистому відкритті стадіону «Металіст».
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