У ЦВК не виключають «третього туру» й на цих виборах

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА не виключає можливість повторного голосування на президентських виборах 17 січня 2010 року.

Про це він заявив у коментарі для тижневика «Дзеркало тижня».

«Навіть якщо закон прямо про це не говорить, прецедент скасування результатів повторного голосування вже є. І якщо ВСУ на основі п’ятої статті Конституції і верховенства права 2004 року зумів визнати результати другого туру недійсними і призначити переголосування, то чому цього не може зробити ВАСУ 2010-го?», - сказав А.МАГЕРА.

Він підкреслив, що ЦВК виконає судове рішення як Вищого адмінсуду, так і Верховного Суду України.

Хоч би який із цих судів у результаті прийняв позов до розгляду і ухвалив рішення, ЦВК зобов’язана його виконати. Інших варіантів немає. Як мовиться, обізвався грибом — то лізь у козуб. Назвалися правовою державою, де судові рішення повинні виконуватися, - виконуйте», - заявив заступник голови ЦВК.

А.МАГЕРА певен, що ймовірність судового оскарження результатів виборів значно зросте в тому випадку, якщо розрив між переможцем другого туру та його суперником буде незначним.

«Вже сьогодні очевидно: чим меншою буде різниця між першим і другим місцем у другому турі президентських виборів, тим більше ризиків повториться. Тим більше буде напруження в країні, в судах, у ЦВК. Ціна одного голосу дорого коштуватиме. І тут усе залежатиме від політиків», - констатував заступник голови ЦВК.