Ющенко хоче кримінальну справу про виселення кримських татар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України розглянути питання про порушення кримінальної справи за фактом насильного виселення з Криму кримських татар та інших етносів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у вітанні Президента України делегатам та гостям 2-ї сесії V Курултаю кримськотатарського народу.

“У вашій особі засвідчую глибоку повагу до кримськотатарської громади України. Високо ціную внесок, який вона робить у зміцнення нашої державності й демократії, збагачення загальнонаціональної культури України”, - йдеться у привітанні.

При цьому Президент зазначив, що “український демократичний рух завжди боровся за відновлення прав кримських татар. Сьогодні Українська держава власними силами вирішує всі проблеми повернення депортованих та їхніх нащадків на історичну батьківщину. Ці зусилля продовжуватимуться й надалі. Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України я дав доручення розглянути питання відкриття кримінальної справи за фактом насильного виселення кримських татар та інших етносів”.

Також глава держави додав, що “усім нам належить іще багато зробити для повноцінного задоволення потреб кримськотатарських репатріантів, їхньої гармонійної інтеграції до єдиної політичної української нації. У цьому вбачаю велику відповідальність уряду, центральних і місцевих органів влади й місцевого самоврядування”.

“Я відкритий до співпраці і покладаюся на вашу активну позицію в спільній розбудові сучасного демократичного суспільства, утвердженні панування закону й права, міжетнічної толерантності, взаємної поваги й розуміння”, - зауважив Президент.

Довідка УНІАН. У травні 1944 року Йосип Сталін підписав постанову про виселення кримських татар з півострова. Їх звинуватили в масовому дезертирстві, співпраці з фашистами.

Виселення почалося вранці 18 травня 1944 року і закінчилося до вечора 20 травня. За різними даними, було депортовано від 180 тисяч до 190 тисяч кримських татар. Велику частину було виселено до Узбекистану.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: 1941 року – кримських німців, 1944 року – вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років.

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.