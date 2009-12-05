Тимошенко: всі проти мене

Кандидат на пост Президента України, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір піти в опозицію, у разі програшу на президентських виборах.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Можуть бути будь-які варіанти, хоча я твердо вірю в перемогу, але якщо будь-який інший варіант – я просто піду в опозицію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, глава уряду наголосила, що її політична сила здійснюватиме контроль на виборчих дільницях, щоб не допустити можливої фальсифікації результатів. За її словами, в Україну запрошена достатня кількість спостерігачів від ОБСЄ та інших міжнародних організацій. «Я переконана, що такі спроби будуть. Дійсно в законі є недопустимі позиції, які нам не дали змінити, але ми будемо захищати результат з міжнародними спостерігачами з усією нашою командою та людьми», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що зараз її виборчій команді дуже важко працювати. «Всі проти мене. Це не просто так, це не випадковість, тому що вони (опоненти) твердо знають, що мій прихід до влади – це кінець всіх їхніх схем, всьому їх штучному на країні процвітанні. Вони це добре знають, тому вони згуртувалися так, що їх просто розрізнити неможливо», - зазначила кандидат в президенти.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що напередодні початку виборчої кампанії переважна більшість її радників рекомендували їй піти у відставку з посади прем’єр-міністра, але вона не погодилася з такою порадою. «Я ніколи не звикла ховатися, я вважаю, що це була б, на мій погляд, банальна зрада тому, що я точно знала, що ті хлопці, які зараз себе позиціонують як добрі господарники, економісти, фінансисти, а насправді вони непогано поживилися за минулі роки і з них навряд чи хтось з цією кризою впорається», - пояснила вона.