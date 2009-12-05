Литвин думає, що до виборів Стельмах утримається

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що до виборів питання відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України не буде вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав журналістам, коментуючи внесений на розгляд парламенту проект постанови щодо депутатського запиту до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу його подання до ВР про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади у зв’язку завершенням терміну повноважень голови НБУ.

Він підкреслив, що “до завершення виборів нічого не буде”. За його словами, “ще одного напрямку напруження нам абсолютно не потрібно”.

В.ЛИТВИН нагадав, що до виборів залишилося менше, ніж 40 днів, тому необхідно припинити “демонструвати цю сверблячку на публіці”.

Він зазначив, що “такі питання виникають періодично, і це означає, що дехто не вирішив свої проблеми”.