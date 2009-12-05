Польща не зможе відмінити візи для українців на час Євро-2012

Польща, котра спільно з Україною організовує фінальну частину чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, не зможе на час проведення цього заходу відмінити візи для українських громадян.

Таку думку висловив УНІАН голова правління компанії PL2012, котра координує підготовку Польщі до Євро-2012, Марчін ХЕРРА.

Він сказав, що однією із першочергових завдань при організації таких масштабних заходів, як Євро-2012, є гарантування безпеки для людей, котрі беруть в ньому участь.

„З точки зору безпеки не може бути відмінений контроль... тому, повна лібералізація не буде мати місця, а можливе спрощення”, - сказав він.

Керівник компанії зауважив, що Австрія та Швейцарія під час Євро-2008 з міркувань безпеки навпаки запровадили прикордонний контроль.

„Це близько 2 млн. людей, які приїжджають з різних частин світу, а в таких великих заходах питання безпеки є дуже важливі”, - наголосив він.

Водночас він сказав, що не прогнозує кількаразовий ріст прикордонного руху на час проведення чемпіонату, відзначивши, що головним завданням українських та польських служб - організувати швидкий контроль та пропуск подорожуючих через кордон.

Як повідомляв УНІАН, Польща з кінця 2007 року входить до шенгенської зони, яка об’єднує 28 держав, між якими не існує прикордонного контролю.