Уряд включив МВФ до платників до держбюджету України?

До доходів загального фонду держбюджету у листопаді зараховано левову частку коштів, що надійшли від Міжнародного валютного фонду в результаті розподілу спеціальних прав запозичень, у сумі 14 млрд. гривень. У Секретаріаті Президента КМУ звинувачують у “маніпулюванні плановими показниками помісячного виконання загального фонду держбюджету 2009 року”. Автори аналітичної записки, оприлюдненої прес-службою Віктора Ющенка, стверджують, що прозвітований Урядом показник за доходами загального фонду у листопаді (31,3 млрд. грн.) майже наполовину складається із коштів, які за своєю природою є не мобілізованими з економіки, бо це – гроші МВФ.

Без цих надходжень доходи загального фонду державного бюджету за листопад складали б 17,3 млрд. грн., а за 11 місяців – 138,2 млрд. грн. або 82,5% до першого варіанту розпису, складеного Міністерством фінансів України, та 75,0% річного показника, встановленого Законом, стверджують у СП.

Автори аналітичної записки дійшли висновку, що «дірка» в доходах загального фонду держбюджету, яка зменшена на даний час за рахунок зазначених вище дій Уряду до 18 млрд. грн., без отриманих від Міжнародного валютного фонду ресурсів складала би близько 34 млрд. гривень.

Як повідомлялося раніше, Рада Міжнародного валютного фонду схвалила розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ), згідно з яким частка України склала 1,309 млрд. СПЗ (2,04 млрд. дол.).