Ющенко не сумнівається, що Україна і Польща прийматимуть Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не сумнівається в тому, що Україна і Польща прийматимуть Євро-2012.

Про це він заявив в інтерв’ю польській газеті «Жеч Посполита», повідомила прес-служба Глави держави.

«Україна і Польща безсумнівно справляться з таким викликом, як підготовка і проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, і прийматимуть цей спортивний захід», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«За ці два з половиною роки в мене не було сумніву, що Україна і Польща справляться з цим викликом», – сказав Президент.

Він зауважив, що жодна країна за весь час проведення чемпіонатів не знала таких проблем, зокрема в розвитку інфраструктури, проте проведення чемпіонату є генератором, який приводить у дію реформи і модернізацію багатьох секторів.

«У мене немає сумніву, що в найближчі дні формальне кінцеве рішення буде прийняте позитивне, і ми з нашими друзями поляками покажемо, як два великі європейські слов’янські народи можуть на високому рівні провести європейський чемпіонат», – переконаний В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що для України це не лише спортивна подія, а й частина євроінтеграційної політики. Він вважає, що з боку УЄФА було мудро прийняти рішення провести чемпіонат в Україні, чим наблизити її до Європи.

«Мішель ПЛАТІНІ і виконком УЄФА виконали, на мій погляд, блискучу, правильну, сучасну політику – інтегрувати через спорт всі країни Європи, йти із спортом на схід. Для нас це один із компонентів нашої інтеграції до Європи», – сказав В.ЮЩЕНКО.