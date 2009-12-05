У Харкові урочисто відкрили реконструйований до Євро-2012 стадіон

У Харкові відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого до Євро-2012 стадіону «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, представники УЄФА, Федерації футболу України, керівники місцевої влади.

Вітаючи зі святом, Президент подякував усім, хто брав активну участь у реконструкції стадіону «Металіст», зокрема генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до ЄВРО-2012, президента DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, нагородивши «Орденом за заслуги ІІ ступеня». Нагороди також отримали проектувальники та виконавці реконструкції стадіону, зокрема Заслужений архітектор України Олександр ЧУБ, Генеральний директор компанії «Стальконструкція» Сергій ЄВЕЛЬ.

Після урочистої частини у ці хвилини розпочався матч Чемпіонату України між харківським клубом «Металіст» та київською «Оболонню».

Довідка УНІАН: В 2007 році стадіон «Металіст» був внесений у державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, і зараз він розглядається УЄФА як об’єкт, на якому будуть проводитися матчі Чемпіонату Європи.

За словами реконструкторів, проект є унікальним, і дах стадіону може витримати землетрус силою 8 балів. На сьогоднішній день у ході реалізації проекту реконструкції було освоєно 365 млн. грн. Як раніше заявили представники місцевої влади, авторів проекту реконструкції й виконавців буде висунуто на здобуття державної премії України в галузі архітектури.