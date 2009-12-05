Тимошенко обіцяє ще один кредит - на $100 мільйонів

Уряд готовий виступити співгарантом для залучення кредитів на 100 млн. дол. для проведення модернізації ВАТ «Турбоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу, після обговорення з керівництвом підприємства перспектив його розвитку.

«Ми визначили, що потрібно приблизно 100 млн. дол. для того, щоб зробити повну модернізацію заводу, таку, яка потрібна на цьому етапі, й домовилися, що держава виступить співгарантом для отримання такого кредиту, який буде взято під мінімальні відсотки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що «Турбоатом» має дуже хороші перспективи для розвитку й зможе в необхідному обясзі забезпечити вітчизняну атомну енергетику турбінами, корпусами для реакторів.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що завод «Турбоатом» бере участь і в будівництві Дністровської гідроакумулюючої електростанції, добудові реакторів атомних станцій. Прем`єр підкреслила, що прибуток підприємства за останні два роки зріс більш ніж у 4 рази, а виробництво - більш ніж у 2,5 раза.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що продукція підприємства «Турбоатом» поставляється в 45 країн світу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» створено в 1934 році і є одним з найбільших у світі виробників енергетичного обладнання. Підприємство спеціалізується на виробництві турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумуляторних електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, парогазового устаткування та іншого енергетичного устаткування.

75,22% акцій ВАТ«Турбоатом» передано в управління державного концерну «Укратомпром».

«Сварог Ессет Менеджмент», яку пов`язують із Energy Standard Group російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА, володіє 15% ВАТ «Турбоатом». Ще близько 1% акцій належить ВАТ «Мегабанк».

У 2008 році ВАТ «Турбоатом» збільшив чистий прибуток у 4,1 раза, порівняно з 2007 роком, - до 145,383 млн. грн.