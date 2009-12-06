Литвин не думає, що з грошима на вибори будуть проблеми

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що проблем з ухваленням рішення про фінансування виборів не буде.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи висловлювання заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія МАГЕРИ пор те, що проблеми з фінансуванням виборів ставлять під загрозу їх проведення.

В.ЛИТВИН зазначив, що ЦВК має подати до парламенту відповідні розрахунки і у Верховнівй Раді «проблеми не буде» з прийняттям даного рішення.

«Бо якщо буде блокуватися ухвалення цього рішення, то стане очевидним, що ставка робиться на різного роду сценарії», - сказав В.ЛИТВИН.