Курултай вирішив не міняти лідера меджлісу

Делегати Курултаю (загальнонаціонального з`їзду) кримських татар залишили Мустафу ДЖЕМІЛЄВА лідером меджлісу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене в неділю на другій сесії Курултаю V скликання.

Національний з`їзд взяв до уваги мотиви М.ДЖЕМІЛЄВА, викладені ним для обгрунтування необхідності зміни глави меджлісу, при цьому порахувавши неможливим задовольнити їх.

«Мустафа ДЖЕМІЛЄВ – наш лідер. І ніхто не може дозволити собі зміну лідера, коли перед нами є дуже велике завдання», - сказав журналістам перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

Він пояснив, що кримським татарам потрібно завершити оформлення системи органів національного самоврядування – Курултаю і його виборних органів. Крім того, зазначив Р.ЧУБАРОВ, зміну лідера не можна дозволити «в достатньо неспокійний час, пов`язаний з виборами президента України, а також майбутніми місцевими виборами, а потім, можливо, і парламентськими».

Сам М.ДЖЕМІЛЄВ заявив, що друга його спроба піти з поста керівника меджлісу закінчилася невдало. Третя спроба, зазначив він, напевно, буде вдалою.

«Сьогодні я переконався у тому, що кримські татари – оригінальний народ. У всіх народів для того, щоб бути першим лідером у свого народу ледве чи горло не перегризають, а тут, кому не запропонуєш (очолити меджліс – УНІАН) кажуть «ні, я не буду, ти залишайся», - сказав він.

«Мені шкода, що я не зміг переконати делегатів Курултаю (прийняти відставку – УНІАН)», - додав голова меджлісу. Він зазначив, що хотів би, щоб зміна керівник меджлісу відбулася за його життя, оскільки тоді він би зміг надати допомогу своєму наступнику.

Разом з тим М.ДЖЕМІЛЄВ заявив, що сьогоднішнє рішення Курултаю надихає його на роботу.

«Коней на переправі не міняють. Наразі – переправа», – сказала в коментарі УНІАН відомий історик кримських татар Гульнара БЕКІРОВА.

Довідка УНІАН. М.ДЖЕМІЛЄВ (66 років) очолює меджліс понад 18 років. Зараз він є народним депутатом України від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Перша сесія V скликання Курултаю, яка пройшла 2 роки тому, в грудні 2007 року, в буквальному розумінні умовила М.ДЖЕМІЛЄВА залишитися на посту голови меджлісу.