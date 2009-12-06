Курултай прийняв щодо виборів Соломонове рішення

Курултай (загальнонаціональний з`їзд) закликає кримськотатарський народ в першому турі президентських виборів в Україні голосувати за представників демократичних сил. Перед другим туром меджліс винесе рекомендацію для татар голосувати за конкретного кандидата з двох що вийшли «у фінал», передає кореспондент УНІАН.

«Під час обговорення висловлювалися різні точки зору - від повного бойкоту (виборів) до підтримки конкретних кандидатур, називалися імена і ЮЩЕНКА, і ТИМОШЕНКО, й інших. Всіх делегатів об`єднало формулювання - підтримати (у першому турі) кандидатів від демократичних сил», - сказав журналістам в неділю після засідання другої сесії Курултаю V скликання лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

«На другому етапі (перед другим туром) доручається меджлісу з двох кандидатур, які вийшли у фінал, винести рішення-рекомендацію для кримськотатарського народу по одному з кандидатів. Ми так і зробимо», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Довідка УНІАН. Населення автономії становить понад 1,9 мільйонів осіб. З них, за різними даними, 260-280 тисяч - кримські татари.

На минулих президентських виборах кримські татари в основному підтримували кандидатуру Віктора ЮЩЕНКА.