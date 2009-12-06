Яценюк проти об'єднання навколо поділу портфелів

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що вітатиме приєднання до політичної партії «Фронт змін» тих, хто готовий поділяти її ідеологічні принципи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це політик сказав у неділю на прес-конференції в Житомирі.

В той же час він зазанчив, що виступає проти об’єднання з іншими політичними силами заради поділу портфелів у разі перемоги.

«В українській політиці є погана історія об’єднань: об`єднувалися ЮЩЕНКО з ТИМОШЕНКО. Чим це закінчилося? НУНС об’єднався також, і чим це закінчилося?» - запитав А.ЯЦЕНЮК.

«Я чітко зазначив свою ідеологію: створена політична партія, і той, хто готовий приєднатися на ідеологічних засадах, нехай приєднується», - сказав він.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, причина такої невдалої практики полягає в тому, що українські політичні сили зазвичай об’єднуються не на підставі ідеології, а на підставі того, хто буде президентом, прем’єром, міністром, за ким буде закріплено державні компанії і монополії.

«Коли після перемоги починається процес розподілу портфелів, це, як правило, завершується однаково. Чому у 2005 році почалося все те, що ми маємо протягом 5 років? Не поділили: ТИМОШЕНКО не поділила об’єкти, які мали підлягати реприватизації; «любі друзі» не поділили фінансові ресурси. Не поділили країну. Тому в результаті і маємо 5-річну політичну нестабільність і економічний колапс», - переконаний кандидат у президенти.

Він сказав, що сьогоднішні об’єднання нагадують йому «політичний колгосп», коли спочатку все вважається спільним, а потім «кожен починає витягувати щось з цього колгоспу і каже, що це його особисте».

А.ЯЦЕНЮК заявив, що не хоче ставати на цей шлях. «Щоб не сталося так, що потім це ж об’єднання саме себе з’їсть зсередини і з’їсть лідера цього об’єднання. Тому, хто готовий приєднуватися (до партії «Фронт Змін») – я готовий, я протягну руку кожному. Тільки давайте зразу обговоримо ідеологічні засади об’єднання», - наголосив політик.