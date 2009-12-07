Янукович пожалівся, що ним лякають людей

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович переконаний, що третього туру президентських виборів не буде ніколи.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

"Третього туру не буде ніколи. Зараз лунають такі заяви, що буде турів стільки, скільки потрібно, поки не переможе Тимошенко. Вона помиляється", - наголосив лідер регіоналів.

Янукович заявив: "Боротьба зі мною перейшла всі межі дозволеного".

"А що зі мною боротися? Ви задайте питання виборцям, що вони думають про вас, про цю владу, про цього прем`єра. Я дивуюся, що вони вважають, що за рахунок цього можна всидіти в кріслах", - сказав він.

"Вони 5 років, як кажуть, крутили цей спектакль, а зараз вирішили намалювати Януковича таким страшним, налякати людей", - вважає лідер Партії регіонів.

"Вони добре розуміють, що ці технології, які застосовуються щодо мене ще у 2004, зараз йде їх продовження і це єдиний засіб, який бачать мої опоненти, яким чином можна перемогти мене. Але не мене - український народ", - підкреслив Янукович.

"Нам пропонували зробити поправки до закону (про вибори президента), які б відкривали шлях вирішення цього питання в судах. Ми, безумовно, ніколи не дозволимо нікому далі використовувати такі технології, які були застосовані у 2004 році", - наголосив він.

Українська правда