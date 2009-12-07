Тимошенко привітала зі святом, яке «стосується кожного українця»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО від імені уряду і від себе особисто привітала українців з Днем місцевого самоврядування.

“Це свято ми по праву можемо назвати загальнонаціональним, адже воно стосується кожного представника територіальних громад – тобто кожного українця”, - зауважила прем’єр у своєму привітанні, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Вона переконана, що подальше зміцнення нашої державності неможливе без повноцінного та ефективного розвитку місцевого самоврядування, запорукою якого має бути тісна та конструктивна співпраця усіх гілок влади з громадою.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні на органи місцевого самоврядування покладено велику відповідальність за соціально-економічний розвиток територій та благополуччя їх жителів. Тому від професіоналізму, досвіду і компетентності, самовідданої праці, наполегливості і відповідальності працівників органів місцевого самоврядування залежить добробут людей.

Прем’єр-міністр наголосила, що уряд проводить послідовну роботу з розбудови місцевого самоврядування та становлення його самостійності і самодостатності. Представники асоціацій місцевих громад різного рівня завжди присутні на засіданнях Кабінету міністрів. Жодне рішення, яке стосується життя регіонів, не приймається без обговорення з ними.

“Крім того, я як прем’єр-міністр усвідомлюю, що без фінансової самостійності реалізувати свої політичні права місцевій владі дуже важко. Тому уряд здійснив революцію у сфері міжбюджетних відносин, надавши навіть найменшим громадам максимальну фінансову автономію”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона побажала українцям міцного здоров’я, щастя й добробуту.