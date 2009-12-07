Тернопільський Рух самоліквідувався

Тернопільська крайова організація Народного руху України прийняла рішення про ліквідацію осередку та перехід її членів до Громадського руху „За Україну!”.

Відповідне рішення було ухвалено 5 грудня на позачерговій конференції, повідомили УНІАН у прес-службі Руху “За Україну!” з посиланням на інформацію народного депутата України, екс-голови Тернопільської облорганізації НРУ Івана СТОЙКА.

„У зв’язку із відходом НРУ від ідеологічних засад було прийняте рішення про ліквідацію обласної організації, вихід її членів зі складу НРУ та приєднання до Громадського руху „За Україну!”, - сказав він.

За словами І.СТОЙКА, члени НРУ на Тернопільщині прийняли заяву, в якій наголосили, що об’єднання патріотичних сил навколо Громадського руху „За Україну!” дозволить запобігти відходу від демократії та українського вибору”.

І.СТОЙКО також додав, що Тернопільська крайова організація НРУ, яка налічує близько 9 тис. членів, увійшла до Громадського руху „За Україну!” практично у повному складі.