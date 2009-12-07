Рябоконь: державу можуть занапастити хабарі

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ переконаний, що ми втратимо державу, якщо не викоренимо порочну систему хабарництва. Про це кандидат у президенти заявив у коментарі УНІАН.

За словами О.РЯБОКОНЯ, «хабар настільки міцно увійшов у життя українців, що часто ми навіть не усвідомлюємо – ми всі беремо участь у нескінченному круговороті підношень. А презенти вчителям або медичним працівникам вважаються не тільки само собою зрозумілим, але й необхідними. Такі підношення у суспільній свідомості можна маскувати як завгодно: подарунки, подяки, але вони все одно залишаються хабарами. Насправді, вчиняючи так, ми сором‘язливо замовчує той факт, що українські медики і вчителі одержують ганебно маленькі зарплати».

Стали нормою і підношення урядовцям «від чистого серця» за те, що вони просто виконують свою роботу, зазначає кандидат. «У свою чергу, багато з наших посадовців не вважають подарунки чимось незвичайним. Як той гоголівський персонаж з “Ревізора”, який нехитро стверджував: «Я говорю всім відкрито, що беру хабарі, але чим хабарі? Борзими щенятами. Це зовсім інша справа». Ми всі хочемо жити як в Європі – але ж у них немає таких «подарунків», говорить кандидат.

За словами О.РЯБОКОНЯ, працюючи юристом, він завжди сповідав головний принцип: ніколи не пропонувати і не давати хабарів. «Але, я бачу, як все частіше і частіше суд ухвалює рішення не згідно із законом, а за принципом: хто більше дасть. Далі котитися просто немає куди, корупція буквально роз`їдає нашу державу і ми всі, вільно або невільно, стаємо її співучасниками. Моє рішення балотуватися кандидатом у президенти багато в чому зв`язане саме із розумінням простого факту: якщо ми не змінимо цю порочну систему, то фактично втратимо державу», - заявив кандидат на пост глави держави.

При цьому О.РЯБОКОНЬ наголошує, що «розв`язати проблему корупції «зверху» неможливо – адже корупція змащує весь цей механізм влади. Держава диктує громадянам правила гри і контролює всі фінансові потоки. Громадяни-платники податків не мають реальної можливості без корупції вплинути на владу, яка закрилася від суспільства і безконтрольно розпоряджається нашими ресурсами».

О.РЯБОКОНЬ переконаний, що в такій ситуації тільки громадяни можуть приборкати владу. Єдиний спосіб це зробити – через самоорганізацію і встановлення контролю громадян за державними грошима. «Державні органи повинні існувати тільки в тому випадку, якщо громадяни-замовники будуть задоволені їх послугами і будуть згодні їх сплачувати. Коли громадяни контролюватимуть владу і фінансові потоки, корупційна модель відімре, оскільки в ній більше не буде потреби. Громадяни зрозуміють, що немає сенсу платити двічі», - заявляє кандидат на пост Президента України.