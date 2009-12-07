У ЄЦ підказують, що є найкращим аргументом для УЄФА

Народний депутат, один з лідерів партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА вважає, що найкращим аргументом для УЄФА має стати проект державного бюджету на 2010 рік, у якому будуть передбачені кошти для підготовки об‘єктів Євро-2012 та реалістичні джерела їх надходження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«У Кабінету міністрів є ще декілька днів для того, щоб таким чином позитивно вплинути на рішення футбольних функціонерів», - сказав В.ПЕТЬОВКА, коментуючи передумови оголошення остаточного рішення щодо кількості українських міст, які прийматимуть європейську футбольну першість.

Він зазначив, що зараз блокування урядом процесу прийняття бюджету негативно впливає на позицію європейських футбольних чиновників. «Проект головного кошторису, доопрацьованого урядом, мав бути направлений у Верховну Раду ще 3 грудня. Але ще й досі він не розглядався навіть на засіданні Кабміну. Таке недбале ставлення до своїх обов’язків є ще одним негативним знаком для УЄФА. Однак цю ситуацію ще можна і треба виправити», - вважає народний депутат.

Політик запропонував українській владі надати футбольним функціонерам чіткі гарантії, що до Євро-2012 в Україні наступного року підходитимуть з усією серйозністю, якої вимагає проведення фінальної частини чемпіонату Європи. «Для цього потрібно здійснити два простих кроки. По-перше, якнайшвидше оприлюднити проект бюджету, зокрема тих статей, що стосуються підготовки до Євро-2012. Фінансуватися вони мають з реальних джерел, а не з порожнього Стабілізаційного фонду, як цього року. По-друге, надати особисті гарантії лідерів провідних політичних сил, представлених у парламенті, Президента і прем‘єра, що ці статті не будуть корегуватися в бік зменшення і будуть профінансовані на 100%», - сказав В.ПЕТЬОВКА.

Він наголосив, що вакханалія, яка склалася у 2009 році з фінансуванням чемпіонату, не повинна повторитися. «Сьогодні проектом державної ваги більше займається приватний бізнес, а не влада. Чиновникам потрібно перестати ділити повноваження та кошти, оскільки це може закінчитися для країни втратою не лише міст, де буде проводитися чемпіонат, але і престижу», - сказав представник “Єдиного Центру”.