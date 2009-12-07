Онопенко: ніхто з кріслом голови ВАСУ не родився...

Продовжити термін перебування Олександра ПАСЕНЮКА на посаді голови Вищого адміністративного суду України “не може ніхто”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Ради суддів адміністративних судів України заявив голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, даючи пояснення з приводу своєї рекомендації розглянути питання про дострокове припинення повноважень О.ПАСЕНЮКА.

«Неважливо, коли спливає термін, чи то 22, чи то 24 грудня – продовжити строк не може ніхто - ні прем’єр, ні Президент, ні Верховна Рада. Якщо будуть намагання, то це буде незаконне привласнення повноважень. Ніхто з кріслом голови ВАСУ не родився і з кріслом голови Верховного Суду також ніхто не піде», - сказав В.ОНОПЕНКО.

При цьому він запевнив, що у його рекомендації «немає нічого політичного.

В контексті цього голова ВСУ нагадав, що перша перевірка діяльності ВАСУ відбулась в 2007 році, але через рік ситуація не виправилася.

Він зазначив, що ще з квітня цього року у нього була думка про дострокове звільнення О.ПАСЕНЮКА з посади, але потім все ж таки було вирішено ще надати час на виправлення ситуації. «Але все одно недоліки не були усунуті», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Він поінформував Раду суддів адмінсудів, що О.ПАСЕНЮК, ігноруючи чинне законодавство, утворив судові палати №1, №2, №3, №4. «Ще не вистачало нам палати номер шість», - зазначив голова ВСУ.

Крім того, він зазначив, що О.ПАСЕНЮК фактично здійснював керування ВАСУ «в ручному режимі». «Я вважаю, що такі дії є перевищенням повноважень голови суду… таким чином закладено «юридичну міну» під легітимність виборчого процесу», - зауважив В.ОНОПЕНКО, додавши при цьому, що за такої ситуації повинна йти мова про негайне звільнення О.ПАСЕНЮКА з посади. На переконання голови ВСУ, «це кардинально виправить ситуацію, поверне авторитет ВАСУ».

Як повідомляв УНІАН, В.ОНОПЕНКО звернувся з листом до Ради суддів адміністративних судів України з проханням невідкладно прийняти рішення про рекомендацію дострокового звільнення О.ПАСЕНЮКА з посади голови Вищого адміністративного суду України.

В.ОНОПЕНКО, проаналізувавши здійснення адміністративного судочинства в Україні, робить висновок про нездатність О.ПАСЕНЮКА належним чином здійснювати повноваження голови ВАСУ і забезпечувати організацію діяльності цього суду відповідно до закону.

Зокрема, за словами В.ОНОПЕНКА, під час вивчення організації та здійснення судочинства у ВАСУ виявлено численні випадки порушення головою цього суду вимог Конституції України, Закону «Про судоустрій України», Кодексу адміністративного судочинства України та інших законів.

Разом з тим у ВАСУ назвали голослівними звинувачення В.ОНОПЕНКА на адресу О.ПАСЕНЮКА.

“Перш за все, наголошуємо на тому, що всі звинувачення голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА у неналежному виконанні та перевищенні своїх повноважень, порушенні Конституції та законів України є необґрунтованими, а подібні заяви – голослівними”.

У ВАСУ вважають, що В.ОНОПЕНКО зробив спробу перетворити з`ясування відносин з Вищим адміністративним судом України і його керівництвом на відкритий політичний конфлікт, що не може не викликати стурбованість напередодні виборів, оскільки ставить під загрозу законність здійснення правосуддя. “Нагадаємо, саме на ВАСУ покладено обов’язок встановлення результатів народного волевиявлення. А, значить, підриваючи авторитет ВАСУ, пан ОНОПЕНКО навмисне ставить під сумнів і легітимність виборчого процесу, і його результати”, - зазначається в заяві Вищого адмінсуду.