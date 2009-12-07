Єхануров: з Тимошенко економіка завжди летить вниз

Бюджет-2010 готується вручну в інтересах окремих політичних сил. Так вважає перший заступник глави Секретаріату Президента, лідер київської «Нашої України» Юрій Єхануров. Про це політик заявив в ефірі Житомирської телекомпанії Союз-ТВ.

Офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка цитує фрагменти інтерв`ю: «Зараз йде робота над бюджетом. Президент попередив, що бюджет має бути реалістичним і що параметри його потрібно обговорити зараз, щоб не закладати показники, орієнтовані на зростання, а потім ходити з шапкою по світові і збирати гроші».

«При Тимошенко економіка так само летить вниз, як і у 2005 році. Треба вже поступитися, дати місце іншим людям, які здатні управляти економікою», – заявив Юрій Єхануров.

Він нагадав, що урядом був непрофесійно сформований бюджет 2009 року: «Були закладені максимальні видатки, адже чомусь передбачалось зростання економіки, хоча всім було зрозуміло – буде серйозне падіння. І дійсно, економіка у нас скоротилася більше ніж на 15%». Як наслідок, зауважив Єхануров, уряд був вимушений робити зовнішні запозичення. «В результаті тільки наступного року лише за проценти кожен українець вимушений буде заплатити в середньому 2000 доларів», - підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.