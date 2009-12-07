Пасенюк каже, що у них з Онопенком війна позицій

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК запевняє, що в роботі суду, який він очолює, немає «таких кричущих недоліків, щоб ставити питання про моє дострокове звільнення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком засідання Ради суддів адміністративних судів України, коментуючи рекомендацію голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА розглянути питання про дострокове припинення повноважень О.ПАСЕНЮКА.

«Така реакція В.ОНОПЕНКА про моє дострокове звільнення для мене зовсім несподівана, тому що на останніх президіях Верховного Суду, ВАСУ висновки були, що недоліки у ВАСУ фактично усунуті», - сказав О.ПАСЕНЮК, зауваживши, що такі недоліки притаманні всій судовій системі України.

Продовжуючи тему, він зазначив, що «фактично це у нас з ОНОПЕНКОМ війна позицій». «З самого початку вступу на свою посаду ОНОПЕНКО був проти створення системи адмінсудів, а щоб вона підпала під вплив Верховного Суду, потрібно зняти її керівника», - пояснив він.

Крім того, О.ПАСЕНЮК зазначив, що В.ОНОПЕНКО «давно говорить, що у нього є кандидатури на посаду голови ВАСУ” (які саме голова ВАСУ назвати не захотів).

Разом з тим він висловив здивування позицією Верховного Суду, оскільки лише ВАСУ щороку піддається перевіркам, хоча ці перевірки Законом «Про судоустрій» не передбачаються. «Передбачається методична допомога, а в даному випадку був «методичний пошук недоліків». Ми чекаємо допомоги, оскільки ми – молода система у судочинстві. Чомусь не перевіряється Вищий господарський суд, 700 інших судів», - зауважив О.ПАСЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, чи відіб’ється на роботі ВАСУ під час виборів відсутність голови цього суду, він сказав, що «справи будуть розглядатися, справа лише в організації роботи. У мене як у голови суду достатній досвід організації роботи з проведення виборів. До мене є якась довіра і, очевидно, через це я повинен і хочу залишитись хоча б на період виборів, а вже потім буде вирішуватися, хто буде головою ВАСУ».