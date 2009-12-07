Акція «Солодкий подарунок – гіркий обман»

8 грудня об 11.00 у Києві навпроти Кабінету Міністрів України (Грушевського, 12/2) Національний комітет захисту підприємництва проведе акцію «Солодкий подарунок – гіркий обман».

У рамках акції відбудеться символічна хода Дідів Морозів з гігантською «цукеркою-обманкою», що має на меті привернути увагу державних органів до процедури проведення тендеру на поставку новорічних подарунків.

"Щороку Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводить такий тендер, однак в цьому році процедура тендеру виписана таким чином, що більшість виробників ласощів відмовились від участі в конкурсі, бо не можуть виконати державне замовлення обсягом 4,5 млн. новорічних подарунків за місяць - жоден із учасників ринку не має таких виробничих потужностей", - запевняють організатори акції.

Національний комітет захисту підприємництва запитає в можновладців: «Чи можна вважати такий тендер прозорим і реальним?», «Чи впевнені вони, що переможе найдостойніший?», «Чи отримають наші діти цього року новорічні подарунки?».

Акредитація ЗМІ за тел. (044) 256-20-32/33 або за електронною поштою: kristina@dieslovo.com.ua.

Контактна особа: Христина ГУЦАЛОВА.

