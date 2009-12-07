Тимошенко пообіцяла «ефективним» мерам місця у списку БЮТ

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ не підтримає закон про проведення виборів міських голів у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на урочистому зібранні з нагоди Дня місцевого самоврядування.

«Я добре знаю, що буде протискатися у Верховній Раді закон, де вибори міських голів будуть пропонувати проводити у два тури. Але наша команда за це голосів не віддасть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, за такої позиції БЮТ парламент не зможе ухвалити закон про проведення виборів міських голів у два тури. Вона наголосила, що саме такий наказ дали міські та сільські голови їй особисто як прем’єр-міністру. «Буде саме так, як ви дали наказ, а не так, як хочуть політики в центрі», - підкреслила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що всі міські голови та голови місцевих рад, робота яких є найбільш ефективною, на наступних виборах до органів місцевого самоврядування будуть включені до списків БЮТ.

“Я бачу в вас владу і бачу в вас силу”, – наголосила прем’єр.