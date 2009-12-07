Тимошенко: в січні буде новий масштабний реванш

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО попереджає про можливість реваншу олігархічних політичних сил на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на урочистому зібранні з нагоди Дня місцевого самоврядування.

«У 2010 році, в січні - це буде новий масштабний реванш. Вони хочуть бачити цей реванш в усіх складових, що стосуються державних ресурсів, фінансів і узурпації одним кланом всіх життєво важливих функцій держави», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр закликала представників місцевого самоврядування не допустити повернення до старих часів.

«Я вважаю, що на цих виборах буде змагання не кандидатів у президенти і перемагати будуть не ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ чи ТИМОШЕНКО. Ці вибори дадуть відповідь тільки на одне питання – програє чи виграє Україна, програє чи виграє кожна людина», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що олігархічні сили використовують умови, в яких опинилась Україна через світову фінансову кризу.