У БЮТ народилася ідея: оголосити в Україні п’ятирічку

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що в Україні треба оголосити п’ятирічку підтримки місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні на урочистому засіданні з нагоди Дня місцевого самоврядування.

«Я не підтримую тієї точки зору, що в системі місцевого самоврядування нічого не змінилося, навпаки, я пишаюся тим, що ви зробили за останні роки», - зауважив віце-спікер.

Він зазначив, що «звичайно ще є багато роботи, але якщо подивитися на карту соціальної інфраструктури районів чи областей, то за часів незалежності не було стільки зроблено, як зроблено за останні три з половиною роки».

Звертаючись до присутніх, М.ТОМЕНКО сказав: «Верховна Рада підтримає всі ваші ініціативи, але, на жаль, вже після президентської виборчої кампанії». Він пояснив, що є дві політичні команди, які теоретично люблять місцеве самоврядування, а практично борються з ним. «Так сталося, що команди Віктора ЯНУКОВИЧА і Віктора ЮЩЕНКА на сьогоднішній день жодним голосуванням, жодною конкретною дією не довели, що вони виступають за реальне економічно самостійне місцеве самоврядування», - сказав він.

«Схоже на те, що команда Віктора ЮЩЕНКА сподівається, що і надалі буде використовувати ресурс місцевих адміністрацій, а команда Віктора ЯНУКОВИЧА вважає, що вона переможе і їм знадобиться сильна контрольована місцева виконавча влада», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, коли йде мова про те, що на місцевому рівні повинен бути один інститут влади, і якщо громада обрала міську, районну чи обласну владу, то має бути виконком і він несе відповідальність за те, що відбувається, а від імені уряду чи Президента буде представницька інституція, яка контролюватиме дотримання законів, постанов і указів, то теоретично всі за такий формат, але тільки справа доходить до необхідності реалізувати цю модель на практиці, то бракує політичної волі зробити цей крок.

Говорячи про нинішню ситуацію в органах місцевого самоврядування, віце-спікер зазначив: «Декілька років тому були побоювання, що буде політизована діяльність місцевих рад, натомість, на сьогоднішній день депутати різних партій у більшості рад домовилися між собою і роблять набагато більше для своїх громад, ніж районні та обласні адміністрації, які більше займаються тим, як правильно змінити партію у відповідності до генеральної лінії Секретаріату Президента».

За словами М.ТОМЕНКА, «партизація» районних та обласних адміністрацій стала настільки сильною, що навіть державні нагороди отримуються виключно за партійним принципом, і щоб отримати державну нагороду, представникам місцевого самоврядування треба бути то в «Єдиному Центрі», то знову в «Нашій Україні».

Заступник голови ВР також закликав всіх присутніх під час виборчої кампанії, коли шансів на законодавчі та правові реформи немає, змусити всіх кандидатів на пост глави держави презентувати свої стратегії розвитку місцевого самоврядування. «Надзвичайно важливо, щоб під час президентської виборчої кампанії, всі кандидати у президенти, як це сьогодні зробила Юлія ТИМОШЕНКО, задекларували свою концепцію розвитку місцевого самоврядування. Ми повинні зробити все, щоб зупинити деструктивну та руйнуючу Україну риторику і дискусію та привести її в конструктивне русло. Ми не можемо вести кампанію, перший тур якої буде проходити під гаслом «всі проти всіх», а другий тур під гаслом «всі проти України». Я хотів би, щоб у нас перший тур відбувся під гаслом «кожен за свого», а другий – «всі за Україну», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Підсумовуючи, він сказав, що необхідно не просто святкувати один День місцевого самоврядування, а як мінімум оголосити п’ятирічку підтримки місцевого самоврядування.