На цих виборах адмінресурс Януковичу вже не допоможе?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що Партія регіонів на майбутніх виборах у традиційно своїх округах «намагатиметься повторити результат 2004 року за допомогою активного використання адмінресурсу і різного роду технологічних маніпуляцій, але це не дасть очікуваних результатів». Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому УНІАН прес-службою АМС.

За його словами, електоральна карта Донбасу істотно змінилася, і використання горезвісного адмінресурсу з боку ПР буде набагато менш ефективним.

«На попередніх президентських виборах середній показник Віктора ЯНУКОВИЧА на Луганщині становив 92%. При цьому, голосувало більш як 100% виборців. Це був класичний приклад ефективного використання адмінресурсу в сукупності з маніпулятивними технологіями під час підрахунку», - говорить О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, і цього разу перед ПР в області стоятимуть подібні завдання. Проте експерт упевнений, що цього разу ставка на адмінресусрс і фальсифікації буде не така ефективна, як у 2004-му. Головна причина – політична еліта регіонів змінює свої пріоритети, а для ефективного використання адмінресурсу має бути в наявності жорстке провладне позиціонування. «Сьогодні не тільки в центральній Україні, але й на Слобожанщині, і навіть на Донбасі відсутній необхідний ступінь мотивації як серед чиновників, так і серед однопартійців В.ЯНУКОВИЧА», - вважає експерт.

Як зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, ще однією причиною неефективності ставки на адмінресурс і фальсифікації в ідеологічних регіонах ПР стане роз`єднаність політичної команди ПР і активна позиція оновленої команди Юлії ТИМОШЕНКО. «Внутрішні конфлікти в ПР уразили основні «електоральнонесучі» регіони країни – Луганщину, Харків, Запоріжжя, Крим. У той же час команда Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні більше мотивована на перемогу в цих регіонах, ніж їх опоненти», - вважає експерт.