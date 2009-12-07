Єханурову не подобається, що «безхозні» депутати поховалися

Вибори до місцевих Рад мають відбуватися за мажоритарною системою. у цьому впевнений перший заступник глави Секретаріату Президента, лідер київської «Нашої України» Юрій Єхануров.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, в ефірі Житомирської телекомпанії Союз-ТВ він заявив: «У Житомирі я був депутатом мажоритарником, я відповідав за свій регіон, відповідав за місто і звітував перед людьми», - сказав Єхануров. Зараз депутати поховалися, вони «безхозні». Просто немислимо, щоб цілі райони не були представлені в обласній раді. Це неправильно».

«Президент говорив неодноразово, що у місцеві органи влади депутатів потрібно обирати за мажоритарною системою. Потрібно, щоб громадськість здійснювала тиск на лідерів партій, щоб все-таки змінили законодавство, і щоб наступні вибори, які відбудуться 30 травня, проводились за цим принципом. І я це абсолютно підтримую», - підкреслив політик.

«У містах, районах це обов’язково. В області, якщо так хочуть, то потрібно хоча б зробити 50 на 50, але все таки обов’язково переходити на нову систему», - вважає Єхануров.

Він також наголосив на тому, що місцеві бюджети повинні стати більш самостійними.