Звернення Януковича до українського народу

Кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що хто б не став новим главою держави, він має припинити протистояння між політиками.

Про це йдеться в зверненні В.ЯНУКОВИЧА до українського народу, текст якого переданий УНІАН.

“Хто б не став Президентом, він повинен з першого ж дня почати засипати рови розколу, викопані п’ять років тому. А ті, хто програють ці вибори, повинні допомагати новому Президенту і всім людям, а не мстити за поразку”, - говориться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА.

Він зауважив, що відколи до влади в Україні прийшли нинішні глава держави Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, Україна зазнала дуже серйозних і відчутних втрат, найголовніша з яких - втрата довіри людей до влади. В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що його турбує, як після президентських виборів повернути країну на дорогу стабільного економічного розвитку і суспільної злагоди. “Мої головні суперники у прагненні будь-що здобути президентське крісло вперто не бажають думати про те, як ми будемо далі жити”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що у 2004 році, під час теледебатів з В.ЮЩЕНКОМ, ставив йому запитання: “Як ми далі жити будемо”, однак В.ЮЩЕНКО не відповів.

“Не знаю, про що думав Віктор Андрійович у той момент, але, напевно, не про величезну загрозу, яку несуть народові України гіпертрофовані амбіції його ставлениці – Юлії ТИМОШЕНКО”, - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО прожили ці п’ять років у сварках і чварах, однак, судячи з усього, не збираються змінювати свою тактику.

“Якщо продовжуватиметься політика ТИМОШЕНКО, Україна не матиме жодних шансів на прогрес”, - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ звернувся з проханням до українців, аби ті не дозволили кандидатам у президенти, які сіють в суспільстві ненависть до своїх політичних опонентів, забувати про відповідальність, яку вони збираються взяти на себе.

“Я знаю твердо: для того, щоб врятувати державу, потрібно почати, в першу чергу, з оголошення закінчення епохи брехні та ненависті в українській політиці”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.