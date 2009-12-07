Ющенко дав Симоненку Героя України
«Це блискучий авторитет»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв голові Рахункової палати Валентину СИМОНЕНКУ звання «Герой України».
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистостях з нагоди 13-ї річниці Рахункової палати, В.ЮЩЕНКО дав високу професійну оцінку роботі В.СИМОНЕНКА на посаді керівника цього відомства.
Він наголосив на визначальній ролі В.СИМОНЕНКА у становленні цієї державної інституції.
В.ЮЩЕНКО нагадав, що саме українській Рахунковій палаті було доручено здійснювати зовнішній аудит ОБСЄ.
«Для міжнародних інституцій довіра, прозорість і професійність є визначальними, і у вас це є», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він також зауважив, що сьогодні Рахунковій палаті довіряють усі без винятку українські інституції та політики.
«Це блискучий авторитет, це блискуче становлення Рахункової палати», - сказав Президент.
Довідка УНІАН. В.СИМОНЕНКО очолює Рахункову палату України з 1996 року.