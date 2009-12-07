Ющенко дав Симоненку Героя України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв голові Рахункової палати Валентину СИМОНЕНКУ звання «Герой України».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистостях з нагоди 13-ї річниці Рахункової палати, В.ЮЩЕНКО дав високу професійну оцінку роботі В.СИМОНЕНКА на посаді керівника цього відомства.

Він наголосив на визначальній ролі В.СИМОНЕНКА у становленні цієї державної інституції.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що саме українській Рахунковій палаті було доручено здійснювати зовнішній аудит ОБСЄ.

«Для міжнародних інституцій довіра, прозорість і професійність є визначальними, і у вас це є», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зауважив, що сьогодні Рахунковій палаті довіряють усі без винятку українські інституції та політики.

«Це блискучий авторитет, це блискуче становлення Рахункової палати», - сказав Президент.

Довідка УНІАН. В.СИМОНЕНКО очолює Рахункову палату України з 1996 року.