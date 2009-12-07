ЄЦ знайшов оптимальний час для змін у виборчому законодавстві

Партія «Єдиний Центр» закликає усі політичні партії підтримати запровадження відкритих списків на місцевих виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Згідно з повідомленням, цього тижня усі обласні організації «Єдиного Центру» по всій Україні проведуть круглі столи за участю представників регіональних організацій політичних партій та депутатів місцевих рад. Мета – підписання Звернення до кандидатів у Президенти України із вимогою підтримати запровадження відкритих списків на місцевих виборах.

Голова «Єдиного Центру» Ігор КРІЛЬ констатував, що кожен кандидат на пост Президента у своїй передвиборчій риториці постійно говорить про необхідність відкритих списків. «Так навіщо нам чекати закінчення президентських виборів? Зараз є шанс основним кандидатам на пост Президента довести, що їх слова не розходяться з діями. Підтримайте це рішення у парламенті, і вже 30 травня 2010 року ми будемо обирати ради всіх рівнів за відкритими списками», - заявляє І.КРІЛЬ.

Політик переконаний, що «зараз оптимальний час для внесення змін до виборчого законодавства. І ми закликаємо усіх основних політичних гравців забути про те, що ми є політичними опонентами і об’єднати зусилля задля зміни виборчого законодавства».