Черномирдін: чому ми повинні під американців підстроюватися?
Посла пришлють вже наступного року
Новий посол Росії Зурабов приїде до Києва наступного року, прогнозує Черномирдін
Радник Президента Російської Федерації Віктор ЧЕРНОМИРДІН прогнозує, що новий посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ приїде до Києва наступного року.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів, коли в Україну приїде новий посол Росії, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Я думаю, наступного року».
“Не можу сказати, може й після виборів”, - додав він.
На запитання, чи не вважає В.ЧЕРНОМИРДІН проколом РФ те, що російський посол досі не приїхав в Україну, тоді як Сполучені Штати Америки прислали свого посла до президентських виборів в Україні, В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «Чому ми повинні під американців підстроюватися. Посол призначений, посол буде. Готується людина. Для нього це нова робота».
Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.
Разом із тим, 11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ направив відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України у роки його президентства відходом від принципів дружбу і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.
Тим часом, 23 жовтня міністр закордонних справ РФ С.ЛАВРОВ сказав: «Михайло Юрійович ЗУРАБОВ призначений послом РФ в Україні і готується до від`їзду до Києва. Його приїзд до Києва відбудеться, я переконаний, своєчасно».
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