Черномирдін: чому ми повинні під американців підстроюватися?

Новий посол Росії Зурабов приїде до Києва наступного року, прогнозує Черномирдін

Радник Президента Російської Федерації Віктор ЧЕРНОМИРДІН прогнозує, що новий посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ приїде до Києва наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів, коли в Україну приїде новий посол Росії, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Я думаю, наступного року».

“Не можу сказати, може й після виборів”, - додав він.

На запитання, чи не вважає В.ЧЕРНОМИРДІН проколом РФ те, що російський посол досі не приїхав в Україну, тоді як Сполучені Штати Америки прислали свого посла до президентських виборів в Україні, В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «Чому ми повинні під американців підстроюватися. Посол призначений, посол буде. Готується людина. Для нього це нова робота».

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.

Разом із тим, 11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ направив відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України у роки його президентства відходом від принципів дружбу і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.

Тим часом, 23 жовтня міністр закордонних справ РФ С.ЛАВРОВ сказав: «Михайло Юрійович ЗУРАБОВ призначений послом РФ в Україні і готується до від`їзду до Києва. Його приїзд до Києва відбудеться, я переконаний, своєчасно».

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