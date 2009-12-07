Луценко на власному досвіді знає, що яйця - це не страшно

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не залучатиме надмірної кількості міліціонерів до охорони кандидатів у Президенти при здійсненні ними робочих поїздок по регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, перебуваючи сьогодні з робочою поїздкою в Черкаській області.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, зараз візит кожного кандидата у Президенти в будь-який регіон України обслуговує від 300 до 600 працівників міліції.

Відтепер, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, міліція буде присутня лише на мітингах за участю кандидатів у Президенти та на їхніх зустрічах з людьми. Не буде штучного регулювання руху та перекриття вулиць під час візитів кандидатів у Президенти, підкреслив міністр. За його словами, право на додаткові заходи безпеки мають лише 5 осіб в Україні: Президент України, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, голова Верховного Суду та генеральний прокурор.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, знімати міліціонерів з чергувань для охорони кандидатів у Президенти за рахунок безпеки звичайних громадян не варто. Він запевнив, що якщо буде інформація про реальну загрозу для кандидата у Президенти – лише тоді міліція вживатиме адекватних заходів безпеки.

«Якщо кидають яйця в політика – нічого страшного. У всіх кидали, і в мене теж», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.