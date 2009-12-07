Яценюк: я прощати нікому нічого не буду

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що за 18 років керівництво України “здало сильні позиції держави, а українців перетворило на натовп”.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Житомир», повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

За його словами, “першим, хто почав здавати інтереси України”, був Президент Леонід КРАВЧУК, який прийняв рішення про відмову від ядерного статусу України. “Це була перша і одна з найвизначальніших поразок”, - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, “на нас натиснули Сполучені Штати і Росія, бо вони побачили, що на нас можна надавити і продавити, і вони продавили”.

Політик зазначив, що “нас просто взяли і вимкнули з клубу сильних країн». Він нагадав, що Україна в 1991 році була третьою за ядерним потенціалом державою у світі. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «тепер у цей клуб практично неможливо повернутися”. “Якщо зараз робити будь-які спроби, це означатиме отримати міжнародні санкції. Втім, прагнути до цього треба, прагнути стати сильною державою», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що Л.КУЧМА «почав будувати країну, і йому в цьому треба віддати належне - він почав формувати державницькі позиції». Разом з тим, наголосив А.ЯЦЕНЮК, в той же час “і сформувалися олігархи”, які “його, до речі, й з`їли”. Він нагадав, що був “такий олігарх ЛАЗАРЕНКО”. “Це був перший український олігарх”, - зазначив він. За словами А.ЯЦЕНЮКА, коли був звільнений з посади прем’єр-міністра України Павло ЛАЗАРЕНКО, то Л.КУЧМА “в результаті отримав «Україну без Кучми». “А хто очолив рух «Україна без Кучми»? ТИМОШЕНКО. Це – партнер Павла ЛАЗАРЕНКО”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про Президента України Віктора ЮЩЕНКА, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що тому “не вдалося переламати олігархічну систему, яка склалася на момент його інавгурації”. «Третього Президента система зламала. Вона його з`їла», - додав політик.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що глава держави має “ставити перед собою державницькі цілі – зробити Україну суверенною і сильною країною”. «У нас все позабирали, з нас зробили просто натовп. З країни в 46 мільйонів зробили просто рабів”, - додав він. За його словами, народ не може мовчати. “Я прощати нікому нічого не буду”, - заявив він.