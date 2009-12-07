Кріль розішле 100 тисяч анкет з 6 запитаннями

“Єдиний Центр” прийняв рішення розіслати опитувальні листи усім партійцям по Україні, аби визначити остаточну позицію партії щодо підтримки того чи іншого кандидата на пост Президента України.

Про це сьогодні заявив голова “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ під час робочої зустрічі з активістами обласної і районних партійних організацій Львівщини, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Сто тисяч партійців отримають анкету з шістьма запитаннями, серед яких основним буде питання «Про підтримку того чи іншого кандидата у президентських перегонах». Жодну область, жоден район і селище ми не оминемо своєю увагою», - наголосив політик.

За словами І.КРІЛЯ, впродовж двох тижнів фахівці опрацюють усі анкети і в залежності від результатів опитування буде ухвалено остаточне рішення “Єдиного Центру” щодо форми своєї участі у виборах Президента України. При цьому він не виключив, що позиції регіональних структур партії можуть значно відрізнятися одна від одної. «В такому разі ми обговоримо і можливе рішення не підтримувати жодного з кандидатів у першому турі», - сказав І.КРІЛЬ.

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