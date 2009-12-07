Ющенко про Тимошенко, Януковича і два крісла, які розігруються

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилась би від балотування на президентську посаду, якби їй гарантували прем’єрство ще на 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Якби сьогодні пані ТИМОШЕНКО дали гарантії на прем’єрство років на десять, вона б на другий день знялась би з виборчих перегонів», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, у Ю.ТИМОШЕНКО немає мети обійняти президентську посаду, як і у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. «Для них президентство - це приз програвшому. Кожен хоче сидіти на потоках (фінансових – УНІАН), на активах, на власності. Але, на жаль, це крісло (прем’єра) не вічне і не можна сформулювати на нього гарантію», - зауважив він. В.ЮЩЕНКО висловив думку, що це було одним з факторів, які завадили реалізації домовленостей БЮТ та Партії регіонів щодо конституційної реформи.

«Сьогодні мотив один, є два крісла, які розігруються – президентське і прем’єр-міністра. Якби була гарантія на прем’єрське крісло одному з них двох на десять років, ми б з вами отримали авторитарну модель уже за декілька тижнів. А так гарантувати прем’єрство неможливо в цих умовах і вони вимушені йти змагатись за приз, який вони вважають для того, хто програв», - зауважив він.