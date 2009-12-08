У лісах біля Києва розставлять платні туалети

У Києві у рамках організації буферних парків у приміських лісах побудуть різноманітні спортивні майданчики, торговельні точки і паркувальні майданчики.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик” (№171 (3617) від 8 грудня), за словами голови Постійної земельної комісії Київради Олексія ЄВЛАХА, згідно з рішенням Київради, на базі приміських лісів можна створити 5-7 буферних зелених зон. За інформацією О.ЄВЛАХА, їх упорядкують і пристосують для пікніків, прогулянок, спорту та інших видів відпочинку.

“Окремими проектами займуться приватні підприємці, але головним чином усе робитимуть бюджетним коштом”, - зазначив голова земельної комісії Київради.

За його словами, від буферних парків міський бюджет отримуватиме додаткові надходження. Зокрема, передбачається, що там за 15-25 грн. здаватимуть напрокат мангали, встановлять платні туалети, кіоски з продажу їжі та дрібниць для пікніків.

Крім того, за інформацією О.ЄВЛАХА, у цих місцях планують облаштувати тенісні корти, футбольні поля, майданчики для волейболу, велосипедні доріжки і теренкури для лікувальних піших прогулянок. Усе це буде безкоштовним. Водночас, м’ячі, ракетки або велосипеди можна буде взяти напрокат.

Як повідомляв УНІАН, Київрада своїм рішенням доручила комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» здійснити роботи по створенню буферних парків у столиці

Проект рішення був запропонований для розгляду депутатом Блоку Черновецького Сергієм КРИМЧАКОМ на слуханнях у Київраді, що розпочалися 26 листопада. Цей проект було внесено до порядку денного з голосу о 2.40 ночі 27 листопада.

Положення про створення та утримання буферних парків Київрада затвердила 9 березня 2006 р. Це рішення було прийнято з метою збільшення площ зелених насаджень загального користування, розширення рекреаційних можливостей, зазначається у відповідному документі Київради. Визначено, що фінансування створення та утримання буферних парків відбуватиметься за рахунок коштів міського та районних бюджетів, а також із залученням коштів інвесторів. Відповідно до Програми комплексного розвитку зеленої зони столиці, передбачено створення буферних парків на лісових територіях, що прилягають до житлових масивів Лісовий, Воскресенка, Біличі, Виноградар, Мінський та інших.