У ГПУ заявляють, що справу педофілів вони не гальмують

12:12, 08 грудня 2009
Політика
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Щоткін спростовує Омельченка

Віталій Щоткін
У Генеральній прокуратурі України спростовують звинувачення народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА у затягуванні з розслідуванням кримінальної справи про розтління неповнолітніх дітей.

Про це заявив в коментарі газеті «Сегодня» (№ 272 (3405)) заступник генпрокурора України Віталій ЩОТКІН.

«Сказане ОМЕЛЬЧЕНКО дуже далеке від істини. Слідство у справі проходить у нормальному режимі, згідно із затвердженим планом», - сказав В.ЩОТКІН.

За його словами, єдине, в чому слідство зазнає деякі труднощів, — не завжди вдається порозумітися з Оленою ПОЛЮХОВИЧ та її адвокатом.

«Вони вважають зайвим ряд необхідних слідчих дій — додаткових допитів, психологічних та інших експертиз... За такого ставлення закінчити розслідування за півтора місяці, як би комусь не хотілося, неможливо», - відзначив заступник генпрокурора.

«Олена сама просила передати справу з міліції до прокуратури, а зараз не задоволена, що у неї та дітей запитують те, про що вони вже свідчили слідчим МВС. Однак ми не можемо спиратися тільки на ті дані, які були отримані раніше міліцією», - додав В.ЩОТКІН.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Г.ОМЕЛЬЧЕНКО в ефірі ТВі заявив, що має у своєму розпорядженні докази у справі педофілів, у тому числі і свідоцтва людей, яких достатньо для утримання під вартою всіх фігурантів.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО запевнив, що у разі затягування з розслідуванням піде на розголошування оперативних даних, які зберігаються слідством у таємниці.

За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, якби у цій справі не фігурували політики, вже були б затримані всі підозрювані, і слідство могло бути завершене, максимум, за півтора місяці. Депутат стверджує, що справу гальмували працівники міліції.

«А зараз керівництво Генеральної прокуратури, по суті, ухиляється від ефективного планомірного завершення досудового слідства…», - заявив Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Газеті «Сегодня» Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також повторив свою позицію: «У так званій «справі педофілів» правоохоронні органи керуються не законом, а політичними пристрастями, роблячи все, щоб до президентських виборів воно не було розслідуване. Спочатку відомство Юрія ЛУЦЕНКА затягувало слідство, тепер це роблять підлеглі Олександра МЕДВЕДЬКА".

 

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