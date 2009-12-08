Гриценко призначив 4 відповідальних за те, що Лозінський - не в клітці

Кандидат у президенти України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що високопосадовці, які дозволили колишньому народному депутату Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ втекти від покарання за вбивство людини, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Кіровограді.

«Хто несе відповідальність за те, що ЛОЗІНСЬКИЙ не сидить у в’язниці? Я переконаний, це Президент ЮЩЕНКО, генеральний прокурор МЕДВЕДЬКО, міністр внутрішніх справ ЛУЦЕНКО, голова СБУ НАЛИВАЙЧЕНКО», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ не просто втік, йому дозволили це зробити.

«Я зараз не можу назвати прізвища, але ми їх дізнаємось. Я прогнозую, що це будуть прізвища дуже високих посадовців, не виключено, що з уряду і керівництва правоохоронних органів», - зазначив він.

Коментуючи свою позицію стосовно покарання колишнього народного депутата, А.ГРИЦЕНКО заявив, що зробив би все можливе для ув’язнення злочинця, незважаючи на його статус.

«При Президентові ГРИЦЕНКУ ЛОЗІНСЬКИЙ би сидів. Я пішов би на свідоме порушення закону, який визначає його статус недоторканного. Мене би не обмежував цей факт. Коли мова йде про вбивство людини, Президент як гарант права на життя і правоохоронці повинні були негайно затримати злочинця», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, у влади та міліції ще є час до закінчення президентських виборів.

«Якщо до того часу В.ЛОЗІНСЬКИЙ не сидітиме в клітці, не мають жодного морального права обіймати посаду ні Президент, ні міністр внутрішніх справ, ні генпрокурор», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.