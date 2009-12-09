Ющенко підозрює диверсію проти нього і ставить на вуха силовиків
Чому згоріли запобіжники?
Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить правоохоронні органи перевірити, чи не було диверсією проти нього вчорашнє відключення загальнонаціональних каналів.
Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення глава держави дав на нараді з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції та наповнення держбюджету.
«Чому не було вчорашньої трансляції мого виступу у Волинській області, чому за дві секунди до мого виступу згорів трансформатор? Шановні, щоб не згоріла країна за дві години до підрахунку голосів», - зауважив Президент.
Він попросив правоохоронні органи розібратись і доповісти нації, «хто стоїть за цією провокацією».
Як повідомляв УНІАН, за інформацією компанії “Київенерго”, учора, 8 грудня, о 16.02 сталося відключення електропостачання телевізійної вежі (вул. Дорогожицька,10). Через це у столиці та ряді регіонів було припинено трансляцію більшості загальнонаціональних каналів.
Компанія з’ясувала, що причиною відключення стало пошкодження двох запобіжників на трансформаторі, який належить абоненту – Концерну РРТ, при цьому лінія з боку підстанції “Київенерго” залишалась під напругою.
Трансформаторна підстанція (ТП) телецентру обслуговується службами “Київенерго”. У компанії зауважили, що 8 грудня в ТП проводилися поточні сервісні електротехнічні роботи, які заздалегідь було погоджено зі споживачем. Чому у абонента запобіжники виявилися пошкодженими, наразі з’ясовується.
О 17.10 наслідки усунено та живлення відновлено.