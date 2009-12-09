Стойко закликає зробити висновки з пожежі в «Хромой лошади»
Нардеп - про перевірки розважальних закладів
|Іван СТОЙКО
«Трагедія в Пермі, яка забрала життя більше 100 людей, змушує нас зробити висновки з цього інциденту і вжити заходів, щоб подібне не трапилося у нас», - наголошує Стойко.
«На сьогодні діють як легальні розважальні заклади, так і незаконні, - підкреслив член групи «За Україну!». - В основному це ті, які незаконно ведуть азартну індустрію».
Іван Стойко наголошує, що перевірка розважальних закладів не повинна перетворитися на чергову хвилю поборів і хабарництва з боку контролюючих органів. «Окрім контролюючих заходів, потрібно провести розмову з керівництвом розважальних закладів щодо правил використання піротехніки в закритих приміщеннях, адже саме це спричинило пожежу в російському клуб».
Також член групи «За Україну!» висловив співчуття сім’ям загиблих в наслідок трагедії в Пермі і висловив сподівання, що в майбутньому таких трагічних випадків не траплятиметься.