Стойко закликає зробити висновки з пожежі в «Хромой лошади»

Народний депутат, координатор Громадського Руху «За Україну!» Іван Стойко закликає провести перевірки розважальних закладів України на предмет дотримання вимог протипожежної безпеки. Про це він заявив Офіційному сайту Громадського Руху «За Україну!».

«Трагедія в Пермі, яка забрала життя більше 100 людей, змушує нас зробити висновки з цього інциденту і вжити заходів, щоб подібне не трапилося у нас», - наголошує Стойко.

«На сьогодні діють як легальні розважальні заклади, так і незаконні, - підкреслив член групи «За Україну!». - В основному це ті, які незаконно ведуть азартну індустрію».

Іван Стойко наголошує, що перевірка розважальних закладів не повинна перетворитися на чергову хвилю поборів і хабарництва з боку контролюючих органів. «Окрім контролюючих заходів, потрібно провести розмову з керівництвом розважальних закладів щодо правил використання піротехніки в закритих приміщеннях, адже саме це спричинило пожежу в російському клуб».

Також член групи «За Україну!» висловив співчуття сім’ям загиблих в наслідок трагедії в Пермі і висловив сподівання, що в майбутньому таких трагічних випадків не траплятиметься.