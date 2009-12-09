Ющенко питає, за яким законом Тимошенко зібрала наперед податки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Службі безпеки України перевірити антикорупційну діяльність податкової та митної служб.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення глава держави дав на нараді з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції та наповнення бюджету.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що, за оцінками фахівців, рівень тіньової економіки в Україні у першому кварталі поточного року зріс на 7%, порівняно з першим кварталом минулого року. За його словами, так могло відбутися лише за однієї умови - якщо працівники податкової, митної служб, міліції «зрослись з криміналітетом». «Без державного службовця тіні немає», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зауважив, що сьогодні тіньове виробництво становить 36% від офіційної статистики щодо внутрішнього валового продукту. Він закликав податківців спільно з урядом, який призначає керівників податкової служби, нести повну відповідальність за те, що відбувається в економіці.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що сьогодні сама влада, по суті, є корупціонером. Зокрема, він зауважив, що уряд цього року авансом стягнув податків і зборів на суму 12 млрд. грн. «Це не корупція? Скажіть, будь-ласка, за яким законом уряд та прем’єр-міністр наперед стягли 12 млрд. грн. Яким законом, пане генеральний прокурор і всі панове присутні? Чому ви дозволяєте так беззаконно поводитись Міністерству фінансів, міліції? Чи це не корупція в державі?», - запитав Президент.

Він також поцікавився, чому до сьогоднішнього дня ні прем’єр-міністр, ні міністр фінансів не відповіли за законом за стягнення податків наперед. «Чому не працює закон, чому не працює нагляд за додержанням закону?», - запитав В.ЮЩЕНКО, додавши, що хабарництво та корупція стають способом існування податкової інспекції.

«Кому ми доручаємо боротьбу з корупцією - тому, хто її творить», - заявив Президент.

Навівши конкретні факти корупції в податкових, в митних органах, В.ЮЩЕНКО дав доручення СБУ перевірити діяльність цих органів.

«Вибачте, що зриваюсь, але це не робота на Україну», - сказав Президент, зауваживши, що взагалі цим питанням мав би займатись не він, а правоохоронні органи та прем’єр-міністр.