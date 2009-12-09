Гриценко: у зарубіжних спецслужб компромату на мене немає

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що проводить і проводитиме у статусі глави держави виключно незалежну українську політику в інтересах 46 мільйонів громадян.

“Я можу публічно сказати: у мене немає приватного бізнесу, закордонних рахунків та офшорів. У моєму штабі немає і не буде іноземних радників і політтехнологів, немає і не буде у виборчому фонді жодної копійки з-за кордону”, - заявив він громадськості у Кіровограді, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

А.ГРИЦЕНКО також наголосив, що не має жодних зобов’язань перед представниками вітчизняного чи іноземного бізнесу. “У закордонних спецслужб немає жодних компрометуючих матеріалів на мене. Ніхто: ні в Україні, ні за її межами не може нав’язати мені свою політику. Саме тому я проводитиму українську політику в інтересах 46 млн. громадян і хотів би, щоб так само міг сказати кожен інший кандидат”, - зазначив він.

Політик також зауважив, що з першого ж дня реєстрації кандидатом на пост Президента України відмовився від послуг державної служби охорони і вже вдруге зробив це письмово, після того, як указ чинного глави держави зобов’язав Управління держохорони цілодобово охороняти усіх 18 кандидатів у Президенти.

“Указ Президента - це підзаконний акт, однак є закон, який дає мені право відмовитися від охорони, і ЮЩЕНКО про це знає. Я написав письмову відмову від охорони до завершення виборчої кампанії», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО також сказав, що з повагою ставиться до офіцерів цієї служби, але не має потреби в їх роботі. “Я звик спілкуватися з людьми відкрито, бо мені нема чого ховати”, - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Політик відзначив, що у даному випадку йдеться не лише про охорону, а про можливість новообраного Президента чесно й ефективно проводити політику, яку він обіцяє під час виборчої кампанії.

“Саме таку політику, не нав’язану ззовні, наприклад, олігархами, що частіше бувають на Банковій, ніж міністри, я обіцяю проводити”, - заявив кандидат у Президенти.